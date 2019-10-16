Зеленський - про розведення сил у Петрівському і Золотому: Чекаємо сім днів “тиші”

Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів “тиші”, зафіксованих місією ОБСЄ.

Про це він заявив під час спільної з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція заходу велася наживо у Facebook.

“Ми будемо чекати на сім днів “тиші”. Для нас ознакою є ОБСЄ, яке повинно сказати, що не було пострілів”, - прокоментував Зеленський ситуацію з розведенням біля Петрівського і Золотого.

Водночас він зауважив, що в цих місцях наразі зафіксовано два дні відсутності обстрілів.

“Якщо буде сім днів “тиші”, якщо ми всі будемо готові до відведення - не тільки наша сторона, то тоді будуть наступні кроки, які ми готові обговорювати”, - зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму “тиші” різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.