Зеленський - про розведення сил у Петрівському і Золотому: Чекаємо сім днів “тиші”

Зеленський - про розведення сил у Петрівському і Золотому: Чекаємо сім днів “тиші”

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, поки не буде дотримано сім днів “тиші”, зафіксованих місією ОБСЄ.

Про це він заявив під час спільної з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція заходу велася наживо у Facebook.

“Ми будемо чекати на сім днів “тиші”. Для нас ознакою є ОБСЄ, яке повинно сказати, що не було пострілів”, - прокоментував Зеленський ситуацію з розведенням біля Петрівського і Золотого.

Водночас він зауважив, що в цих місцях наразі зафіксовано два дні відсутності обстрілів.

“Якщо буде сім днів “тиші”, якщо ми всі будемо готові до відведення - не тільки наша сторона, то тоді будуть наступні кроки, які ми готові обговорювати”, - зазначив Президент.

Читайте також: Київ і Рига співпрацюватимуть у поверненні активів українських ексчиновників

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил біля Золотого і Петрівського було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму “тиші” різко збільшилася, але водночас заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-