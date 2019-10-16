Київ і Рига співпрацюватимуть у поверненні активів українських ексчиновників

Україна та Латвія налаштовані на активну двосторонню співпрацю у питанні повернення активів колишніх українських високопосадовців, які були незаконно виведені до латвійських банків.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Трансляція заходу велася наживо на сторінці глави Української держави у Facebook.

"Окрема тема сьогоднішньої розмови — це кошти злочинного походження, пов’язані з ексчиновниками України, які були виведені до латвійських банків. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю", - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що це стосується як питання повернення активів, щодо яких уже є відповідне рішення суду, так і пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України.

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Як повідомлялося, раніше суд у Латвії вирішив конфіскувати понад 30 млн доларів, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями часів президентства Віктора Януковича.