Зеленський зустрівся з президентом Латвії

Президент України Володимир Зеленський у Ризі зустрівся з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.

Трансляція офіційної церемонії зустрічі велася на сторінці глави Української держави у Facebook.

Розпочалася церемонія з привітання та рукостискання президентів та їхніх дружин, після чого пролунали гімни двох країн.

Лідери держав урочисто пройшли до почесної варти та привітали членів делегацій.

Разом із Зеленським до Латвії прибули віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністри закордонних справ Вадим Пристайко та юстиції Денис Малюська, помічник глави держави Андрій Єрмак.

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Як повідомлялося, Президент Зеленський у середу, 16 жовтня, перебуває з офіційним візитом у Латвії.

Крім зустрічі з Левітсом, планується також зустріч Зеленського зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

У Ризі Президент також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.

Фото: Офіс Президента