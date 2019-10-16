Зеленський почав візит до Латвії

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Латвії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Латвійської Республіки”, - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що Зеленський проведе зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом, спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

У Ризі Президент України також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.