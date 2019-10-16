Зеленський почав візит до Латвії
Відео
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Латвії.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Латвійської Республіки”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Зеленський проведе зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом, спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.
У Ризі Президент України також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.