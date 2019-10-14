Зеленський на Донеччині вручив нагороди захисникам

Президент Володимир Зеленський переконаний у тому, що на зло всім ворогам Україна вистоїть, бо українці - незламні.

Про це він заявив, виступаючи на урочистому заході, присвяченому Дню захисника України у рамках поїздки у Донецьку область, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям / Фото: Офіс Президента

"Такі моменти дійсно є моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатися, і назавжди зникнути із лиця землі. Або ж народитися вдруге, усупереч усьому, на зло усім ворогам підвестися на ноги, обтрусити пил, обтруситися і сказати "Ні, не дочекаєтеся!". Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь буде проста, бо ми – українці - вільні і незламні. Ми – українці і цим усе сказано», - сказав Зеленський.

Він не сумнівається у тому, що українські громадяни, які у потрібний час пішли захищати Батьківщину у джинсах та кросівках, навіть без належної зброї, тепер змужніли, стали вправними та загартованими. Вони стоять на сторожі національних інтересів та безпеки України.

"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками», - сказав Зеленський.

Були часи, нагадав він, коли усією країною ми жили занадто безтурботно і не думали про те, що може бути війна. Тоді держава не дбала належним чином про своє війська, не була готова до війни. Ціна такої недалекоглядності, наївності та довірливості виявилася надто високою - ми втратили частину своїх територій, велику кількість співвітчизників. «Анексований Крим та початок війни на Донбасі, річки жахливих новин про кількість жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була шокова терапія, немов дві тисячі вольтів пропустили по тілу нашої рідної України», - сказав Зеленський.

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Він вручив захисникам державні нагороди та подякував усім, хто боронить Україну від ворогів. «Дякуємо вам за вашу відвагу, дякуємо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за витримку, за мирний сон в українських містах та селах, за те, що тримаєте небо», - підкреслив Президент.

Яу уточнює пресслужба глави держави, зокрема орден «За мужність» ІІ ступеня отримав молодший сержант Ярослав Христюк.

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджені старшина Олександр Бурмецький, старший сержант Сергій Гончаренко, старший матрос Максим Драголюбов, прапорщик Олексій Козловський, молодший сержант Сергій Кунтишев, капітан Артем Курочко, сержант Анастасія Лисак, старший лейтенант Денис Русецький та прапорщик Юрій Чаплинський.

Орденом Данила Галицького Президент нагородив капітана 2-го рангу Василя Савенка, медаллю «За військову службу Україні» – майора Андрія Круглова, медаллю «Захиснику Вітчизни» – молодшого сержанта Петра Буряченка та старшого сержанта Сергія Деркача.

Окрім того, Президент присвоїв почесне найменування «імені князя Романа Великого» 14-й окремій механізованій бригаді та почесне найменування «Херсон» – 11-й окремій бригаді армійської авіації.

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.