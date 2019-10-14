Зеленський із дружиною вшанували пам’ять загиблих захисників України

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

"Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців й ушанували хвилиною мовчання їхню пам’ять", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Донецької області. Зеленський планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

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Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.