У бюджет-2020 заклали найбільші в історії країни видатки на оборону — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з представниками Руху ветеранів України та ветеранською спільнотою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Учора я зустрівся з представниками Руху ветеранів України та ветеранською спільнотою. Разом із міністром (у справах ветеранів - ред.) Оксаною Колядою привітали ветеранів, поговорили про наболіле. Зробив свій внесок у рамках збору коштів на шпиталь, захід був благодійний", - зазначив він.

Гончарук наголосив, що у Програмі діяльності уряду окремо прописано, що ставлення до ветеранів в суспільстві має бути шанобливим та поважливим.

"Починати треба з власного прикладу. Привітати зі святом тих, хто, жертвуючи своїм життям та комфортом, захищає нашу країну - найменше, що я міг учора зробити. Далі вчинки говоритимуть голосніше за наші слова. І перше, що я можу вже задекларувати, - в держбюджеті-2020 наша команда заклала найбільші в історії видатки на безпеку та оборону. Гідні умови життя для захисників - наш пріоритет. Десятки тисяч українців загинули, захищаючи Україну. Десятки тисяч наших хлопців кожен день продовжують захищати наше мирне небо чи то в Києві, чи то в Маріуполі, чи у Львові. Ми ніколи не зрадимо їх та Україну! Ще раз зі святом! Слава Україні!" - наголосив прем'єр.

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Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.