У Мінську не домовилися про нову дату розведення сил в Золотому і Петрівському - ОБСЄ
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.
"Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося. Проте сьогодні вони (сторони) підтвердили прихильність до виконання цього рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми дійсно побачимо його втілення в життя", - зазначив дипломат.
За його словами, новий графік розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому сьогодні обговорювався, "але не можу сказати, що ми досягли взаємопорозуміння щодо конкретної дати".
Спецпредставник ОБСЄ також констатував, що не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, оскільки кількість порушень різко збільшилася. У зв'язку з цим він закликав сторони "зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".
Сайдік поінформував, що економічна підгрупа серед інших тем обговорювала питання мобільного зв'язку і водопостачання через лінію зіткнення в ОРДО і ОРЛО, виплати пенсій.
Водночас, гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними. Були порушені і питання пошуку зниклих без вісти, додав посол.
"У центрі уваги політичної робочої групи сьогодні була правова реалізація особливого статусу ОРДО і ОРЛО, у тому числі з урахуванням процесу децентралізації в Україні. Обговорювалися також питання амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", - йдеться у повідомленні.
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня.