У Мінську не домовилися про нову дату розведення сил в Золотому і Петрівському - ОБСЄ

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському, хоча сторони підтверджують прихильність до цього.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

"Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося. Проте сьогодні вони (сторони) підтвердили прихильність до виконання цього рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми дійсно побачимо його втілення в життя", - зазначив дипломат.

За його словами, новий графік розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому сьогодні обговорювався, "але не можу сказати, що ми досягли взаємопорозуміння щодо конкретної дати".

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Спецпредставник ОБСЄ також констатував, що не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, оскільки кількість порушень різко збільшилася. У зв'язку з цим він закликав сторони "зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".

Сайдік поінформував, що економічна підгрупа серед інших тем обговорювала питання мобільного зв'язку і водопостачання через лінію зіткнення в ОРДО і ОРЛО, виплати пенсій.

Водночас, гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними. Були порушені і питання пошуку зниклих без вісти, додав посол.

"У центрі уваги політичної робочої групи сьогодні була правова реалізація особливого статусу ОРДО і ОРЛО, у тому числі з урахуванням процесу децентралізації в Україні. Обговорювалися також питання амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", - йдеться у повідомленні.

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня.