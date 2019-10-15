Окупанти другу добу поспіль обстрілюють ділянку розведення у Золотому

Обстріли бойовиками ділянки розведення сил поблизу міста Золоте на Луганщині фіксуються другу добу поспіль.

Про це повідомляє пресцентр ООС з посиланням на інформацію СЦКК.

"14 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Лебединське та Водяне із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Також, НЗФ РФ вчора здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Обстріли на цій ділянці фіксуються другу добу поспіль - окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

СЦКК наголошує, що така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту.

Як повідомлялося, Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.