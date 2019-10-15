Україна в Мінську ще раз нагадала — розведення військ тільки після 7-денної “тиші”

Всупереч Мінським домовленостям незаконні збройні формування ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомила у Facebook речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання робочої групи.

“Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. в районі н.п. Золоте та Петрівське, де у відповідності до Рамкового рішення ТКГ 2016 року має відбутися розведення сил та засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети”, - повідомляє Оліфер.

Вона також зазначила, що окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Так само гостро, за її словами, стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Їхні патрулі зазнають систематичних перешкоджань з боку НЗФ ОРДЛО, що є прямим порушенням Мінських угод.

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“Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами”, - додала вона.

Оліфер також повідомила, що гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує працювати над звільненням утримуваних осіб.

“В підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, в тому числі і відновлення сплати податків до українського державного бюджету у чіткій відповідності до українського законодавства”, - зазначила речниця.

Фото: МОУ