Росія відкладає зустріч лідерів "нормандської четвірки" - США в ОБСЄ

Українська влада засвідчила свою відданість мирному врегулюванню на Донбасі, однак Росія не демонструє аналогічного прагнення до миру.

Про це заявив тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 31 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Успішний початок розведення (в районі Золотого – ред.), а також триваючий прогрес у питанні будівництва моста у Станиці-Луганській - це ще один доказ відчутних наслідків відданості адміністрації Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту. Ми віддаємо належне Україні за ці зусилля, включаючи схвалення в рамках Тристоронньої контактної групи так званої "Формули Штайнмаєра". На жаль, Москва не продемонструвала аналогічної прихильності до досягнення миру", - заявив він.

Американський дипломат наголосив, що Росія продовжує не виконувати свої безпекові зобов’язання на сході України, а також "відкладає зустріч лідерів нормандської четвірки".

"Росія не спромоглася вивести з України сили, озброєння та техніку, як це передбачено Мінськими домовленостями та мається на увазі в "Формулі Штайнмаєра", а минулого тижня знову відправила конвої в Україну", - зазначив і Кеміан.

Крім того, Росія та її "проксі" систематично обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, "що обмежує можливості Місії спостерігати за конфліктом та виконувати свій мандат".

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів та підтверджуємо, що наші пов’язані з Мінськими угодами санкції щодо Росії залишатимуться в силі, допоки Росія повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей. Окремі санкції, пов’язані з Кримом, залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - наголосив представник США в ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, ініціатором зустрічі у нормандському форматі виступила Україна ще в серпні. Попередньо планувалося, що саміт відбудеться у жовтні. Утім, Росія висунула низку вимог, зокрема щодо "формули Штайнмаєра" та розведення військ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

15 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

22 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" ускладнилася через нові підходи і запити "однієї зі сторін".

23 жовтня Зеленський наголосив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів на трьох ділянках - Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.