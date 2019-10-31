Клімкін застерігає, що Росія може вдарити по півдню України

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "абсолютно впевнений" у військовому ударі Росії по півдню України.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ, зазначивши також, що Кремль зробить спробу розширити зону російської окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас, - а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - сказав Клімкін.

На його думку, завдяки потенційній збройній агресії на півдні країни президент РФ Володимир Путін може спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів до Придністров'я і анексованого Криму, а також це відсіче Україну від морського простору.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що цифра зниклих безвісти на окупованому Донбасі є "чотиризначною".

29 жовтня почалося розведення сил в Золотому Луганської області. Воно триватиме до 30 днів з урахуванням демонтажу фортифікаційних споруд.

Розведення військ в районі населеного пункту Петрівське має розпочатися 4 листопада.

За даними штабу ООС, упродовж поточної доби, 31 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.