Україна в ОБСЄ пояснила, від чого залежить успішне розведення сил на Донбасі

Політична воля російської сторони дотримуватися своїх зобов'язань, передусім щодо припинення вогню, є критично важливою для забезпечення стійкого процесу розведення сил і засобів на Донбасі.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"29 жовтня Україна та Росія під моніторингом СММ розпочали розведення сил та засобів на ділянці розведення у Золотому. Перед цим українська сторона доклала багатьох зусиль для забезпечення безпеки місцевих жителів. Ми вітаємо початок розведення і сподіваємось, що він буде стійким. Політична воля російської сторони дотримуватися своїх зобов'язань, включаючи всеохоплююче припинення вогню, залишається критично важливим у цьому плані", - заявив він.

Український дипломат також наголосив на важливості припинення Росією здійснення постачань озброєння та боєприпасів своїм формуванням на окупованих районах Донбасу, а також забезпечення вільного та безперешкодного доступу для СММ ОБСЄ на всій непідконтрольній уряду території України.

"Ми в черговий раз закликаємо Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму та зупинити свою агресію проти України, в тому числі шляхом виведення своїх збройних формувань з тимчасово окупованих територій України та повного виконання своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями", - підкреслив Цимбалюк.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Водночас командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.

Фото: МОУ