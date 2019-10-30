Штаб ООС розповів про розведення військ біля Золотого-4

Штаб ООС розповів про розведення військ біля Золотого-4

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Укрінформ
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що сьогодні, 30 жовтня 2019 року, на ділянці розведення №2 (у районі н.п. Золоте-4) продовжилися заходи з розведення сил та засобів.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

“Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію виконання заходів із відведення сил і засобів на вказаній ділянці”, - наголошується у повідомленні.

В районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил/Фото: штаб ООС

Також у районі розведення відбулася робоча зустріч командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та керівника української сторони СЦКК полковника Олександра Борщевського з заступником Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном. Вони відвідали населені пункти Катеринівка та Золоте-4, де обговорили з жителями безпекову ситуацію. Йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонт доріг, медичне та інше забезпечення.

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Як повідомлялося, Золоте-4 не входить у ділянку розведення №2. Населений пункт залишається під контролем українських військ, а населення – під захистом Збройних Сил України, нагадує командування ООС.

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