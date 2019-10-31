Окупанти на Донбасі проводять військові навчання попри “розведення сил”

Командування російсько-окупаційних військ попри початок процедури розведення під Золотим оголосило про проведення спільних військових навчань із залученням як окупаційних адміністрацій, так і підрозділів терористичних військ.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“На фоні процесів розведення військ російська окупаційна влада на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях оголосила про проведення спільних навчань із залученням як окупаційних адміністрацій, так і підрозділів російсько-окупаційних військ та інших незаконних збройних формувань”, - повідомив Праута.

За його словами, у рамках навчань здійснюється розгортання польових пунктів управління окупаційних військ та виведення на полігони підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ для відпрацювання практичних дій на місцевості.

Крім того, військовими комісаріатами окупаційних адміністрацій на адресу підприємств розіслано повістки про призов робітників на військові збори. Контроль за підготовкою та проведенням навчань здійснюється представниками штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.