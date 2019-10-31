Третій день розведення військ: вісім порушень "тиші", поранений боєць ЗСУ

Упродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новогригорівки і Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій: неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів; двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів; біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.

30 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Фото: ООС