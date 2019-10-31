Третій день розведення військ: вісім порушень "тиші", поранений боєць ЗСУ
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новогригорівки і Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій: неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів; двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів; біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.
30 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.
Фото: ООС