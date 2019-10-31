Окупанти на Донбасі 19 разів порушили "тишу", активізувалися снайпери

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; п’ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів: шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм; біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік Луганського – зі стрілецької зброї; біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.

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Учора, 30 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.