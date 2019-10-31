Окупанти на Донбасі 19 разів порушили

Окупанти на Донбасі 19 разів порушили "тишу", активізувалися снайпери

Укрінформ
30 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; п’ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів: шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм; біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік Луганського – зі стрілецької зброї; біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.

Читайте також: На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 100 вибухів

Учора, 30 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-