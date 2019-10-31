На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 100 вибухів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у вівторок, 29 жовтня, 100 вибухів у Донецькій області та чотири - на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому в середу щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (100), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (55 вибухів)", - йдеться у звіті.

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Більшість порушень зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька) та на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км південніше Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши виключно вибухи (4)", - повідомили спостерігачі.

Усі порушення "тиші" виявлено в районах на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ