СЦКК заявляє про обстріл будинків у Золотому-4 напередодні розведення

Російські окупанти у понеділок, 28 жовтня, обстріляли житлові будинки у населеному пункті Золоте-4 на Луганщині.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК інформує пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 28.10.2019, у період з 20.45 до 21.25 та з 21.53 до 22.40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 жовтня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію.

Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила, що зазнали пошкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм приватний будинок по вулиці Горіховій 25 та приватний будинок по вулиці Довженка 28, поінформували в штабі.

“Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає”, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко 29 жовтня заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 місія ОБСЄ зафіксувала 18 жовтня.

Він також запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.

Фото: ООС