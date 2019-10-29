Штаб ООС пояснив розбіжності у даних щодо обстрілів біля Золотого-4
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що 5 обстрілів, які російські окупаційні війська вчора здійснили з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися поза межами ділянки розведення №2.
Як повідомлялося, сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Як сказав сьогодні під час брифінгу у Краматорську Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ було зафіксовано-4 18 жовтня. У цьому контексті він наголосив, що обстріл, про який штабом операції повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.