Штаб ООС пояснив розбіжності у даних щодо обстрілів біля Золотого-4

Відеокамери Спостережної місії ОБСЄ не зафіксували обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого 4, який фіксували українські військові.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що 5 обстрілів, які російські окупаційні війська вчора здійснили з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися поза межами ділянки розведення №2.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Як сказав сьогодні під час брифінгу у Краматорську Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ було зафіксовано-4 18 жовтня. У цьому контексті він наголосив, що обстріл, про який штабом операції повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.