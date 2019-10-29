Керівник української сторони СЦКК назвав основну ціль розведення військ під Золотим
"Основна ціль і суть — це створення безпекової зони “кілометр на кілометр” саме в цій ділянці з метою забезпечити безпеку людей в разі відкриття КПВВ Золоте. Я наголошую, що з червня місяця з початку розведення підрозділів у Станиці Луганській там не відбулося жодного обстрілу. Чому? Нам потрібно, щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного... Території не здано, але військовослужбовці один одного не бачать”, - запевнив Борщевський.
Він висловив сподівання, що розведення військ в майбутньому забезпечить мирний перехід КПВВ Золоте після відкриття його роботи.
Також учасники брифінгу нагадали, що розведення військ аналогічним чином планується здійснити по всій лінії зіткнення.
Як повідомляв Укрінформ, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Громадські активісти вже анонсували на вечір 29 жовтня акцію "Ні капітуляції" під Офісом Президента.