Керівник української сторони СЦКК назвав основну ціль розведення військ під Золотим

Керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський заявив, що головним завданням розведення військ є створення безпечної ділянки, коли військові фізично не бачитимуть один одного.

"Основна ціль і суть — це створення безпекової зони “кілометр на кілометр” саме в цій ділянці з метою забезпечити безпеку людей в разі відкриття КПВВ Золоте. Я наголошую, що з червня місяця з початку розведення підрозділів у Станиці Луганській там не відбулося жодного обстрілу. Чому? Нам потрібно, щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного... Території не здано, але військовослужбовці один одного не бачать”, - запевнив Борщевський.

Він висловив сподівання, що розведення військ в майбутньому забезпечить мирний перехід КПВВ Золоте після відкриття його роботи.

Також учасники брифінгу нагадали, що розведення військ аналогічним чином планується здійснити по всій лінії зіткнення.

Читайте також: Мінській групі повідомили про початок розведення військ під Золотим

Як повідомляв Укрінформ, командування Об'єднаних сил повідомило у вівторок, 29 жовтня, що о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Громадські активісти вже анонсували на вечір 29 жовтня акцію "Ні капітуляції" під Офісом Президента.