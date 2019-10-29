Мінській групі повідомили про початок розведення військ під Золотим

Учасників Тристоронньої контактної групи, яка наразі працює в Мінську, поінформували про початок розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золотого.

Про це повідомила на своїй сторінці Facebook прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

“Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що сьогодні сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. На підтвердження цього з обох боків було запущено сигнальні ракети”, - повідомила речниця.

Як раніше повідомило командування Об'єднаних сил у Facebook, у вівторок, 29 жовтня, о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.