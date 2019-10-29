Командування ООС повідомило про початок розведення військ біля Золотого-4

У вівторок, 29 жовтня, о 12:00 розпочався процес розведення військ з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил у Facebook.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12:00 розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів.

"Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців", - зазначається також у повідомленні.

У командуванні ОС також наголосили, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.