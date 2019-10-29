Пристайко каже, що вже є попередня дата зустрічі у

Пристайко каже, що вже є попередня дата зустрічі у "нормандському форматі"

Укрінформ
Попередню дату зустрічі у "нормандському форматі" вже визначено, однак наразі ще не всі сторони на неї погодилися.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є попередня дата (нормандської зустрічі. - Ред.), яку я не хочу вам зараз говорити, бо не всі сторони на неї ще погодилися. Ми не хочемо її зірвати, це дуже тонкий сенситивний процес", - сказав Пристайко.

У відповідь на запитання журналістів, чи можлива "нормандська зустріч" до кінця року, міністр висловив сподівання, що вона відбудеться до кінця наступного місяця.

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Пристайко додав, що до саміту "норманді" має відбутися розведення військ на трьох погоджених дідянках, зокрема, у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

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