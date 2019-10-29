Пристайко каже, що вже є попередня дата зустрічі у "нормандському форматі"

Попередню дату зустрічі у "нормандському форматі" вже визначено, однак наразі ще не всі сторони на неї погодилися.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є попередня дата (нормандської зустрічі. - Ред.), яку я не хочу вам зараз говорити, бо не всі сторони на неї ще погодилися. Ми не хочемо її зірвати, це дуже тонкий сенситивний процес", - сказав Пристайко.

У відповідь на запитання журналістів, чи можлива "нормандська зустріч" до кінця року, міністр висловив сподівання, що вона відбудеться до кінця наступного місяця.

Пристайко додав, що до саміту "норманді" має відбутися розведення військ на трьох погоджених дідянках, зокрема, у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.