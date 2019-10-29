Розведення військ у Золотому розпочалося - Пристайко

"Розведення військ у Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня", - сказав Пристайко.

Він додав, що відведення має бути перевірене і підтверджене СММ ОБСЄ, яка повідомить про це міжнародних партнерів.

"Ми дали їм (СММ - ред.) час на підготовку. Так було домовлено з ними, що вони мають підготуватися, провести більше нарядів, поставити відео, щоб побачити цей процес відведення, перевірити і доповісти нам і Росії, Німеччині і Франції, що відведення завершилося", - зазначив міністр.

За словами Пристайка, українська сторона не втручається у процес контролю СММ відведення військ, оскільки хоче, щоб цей процес був "абсолютно нейтральний і прозорий, як вони це роблять".

"Ми читаємо їхні звіти. Але ми так само читаємо щоденно інформацію про обстріли. Наприклад, у Золотому останній обстріл був 18 жовтня, по запевненню СММ, тобто дестяь днів тому. Сім днів ми витримали, передали СММ, що ми готові ( до розведення - ред.), дали їм день на підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське", - зазначив міністр.

Водночас він акцентував увагу, що процес відведення є контрольованим, "це не те що, ми кинули сіру зону і це не таке далеке відведення, щоб ми не могли повернутися".

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил у Золотого й Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.