Окупанти порушують “тишу” на ділянці розведення в Золотому - п'ять обстрілів за добу

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що окупанти заявляючи про готовність провести розведення сил в черговий раз обстріляли Золоте-4. де планується розведення сил.

Повідомлення СЦКК оприлюднив пресцентр ООС.

"НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслює українська сторона СЦКК, не зважаючи на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

Також в повідомленні зазначили, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.