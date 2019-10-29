Донбас: 16 обстрілів за добу, окупанти стріляли з мінометів та БМП під Гнутовим

28 жовтня, збройні формування РФ та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 8 обстрілів:

двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

біля Піщевика – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 8 обстрілів:

п’ять разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Луганського – з АГС;

неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

біля Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

“З початку цієї доби збройні формування РФ та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ"”, - пише штаб.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.