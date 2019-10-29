На Донбасі за вихідні побільшало порушень перемир’я - ОБСЄ

Протягом суботи та неділі СММ ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"У період з вечора 25-го до вечора 26 жовтня в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши зокрема більше вибухів: приблизно 140 супроти близько 20)", - йдеться у звіті.

Майже 80 % порушень, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька).

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"У період із вечора 26-го до вечора 27 жовтня СММ констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (близько 140), якщо порівнювати з попередньою добою", - повідомили спостерігачі.

Найчастіше порушення (у тому числі більшість вибухів) фіксувалися в районах на південь від Світлодарська та на північ від Красногорівки (підконтрольна урядові, 21 км на захід від Донецька).

Поруч з цим, у період із вечора 25-го до вечора 26 жовтня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню і не зафіксувала жодного вибуху.

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Усі порушення "тиші" (2 постріли зі стрілецької зброї) зафіксовано в районах на південь від н. п. Оріхове-Донецьке (підконтрольний урядові, 44 км на північний захід від Луганська).

Наступної доби - з вечора 26-го до вечора 27 жовтня - місія констатувала на Луганщині збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 1 вибух).

Усі випадки (6 пострілів зі стрілецької зброї та 1 вибух невизначеного походження) зафіксовано в районах на північ від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).