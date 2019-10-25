Окупанти обстріляли Богданівку і знову зірвали розведення сил

Окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка).

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 450 вибухів

Зазначається, що незважаючи на готовність ЗСУ, провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

Фото: МОУ