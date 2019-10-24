На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 450 вибухів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у вівторок, 22 жовтня, збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, нарахувавши 430 вибухів. На Луганщині вибухів поменшало до 23.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, також зафіксувавши більше вибухів (430), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 80 вибухів)", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість порушень виявлено в районах на південний схід і південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ і північний схід від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), а також у районах на захід і північ від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, також зафіксувавши менше вибухів (23) якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 240 вибухів)", - інформують спостерігачі.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська), на південний захід від Первомайська (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), а також у районах на північний схід і схід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ