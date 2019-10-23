Місія ОБСЄ виявила десятки російських “Градів” за лінією відведення

Згідно з інформацією СММ ОБСЄ, біля населеного пункту Краснолуцький виявлено понад 20 "Градів", які окупанти розмістили з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“22 жовтня СММ ОБСЄ оприлюднена інформація, що на не підконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 19 жовтня, біля населеного пункту Краснолуцький, що на Луганщині, БПЛА СММ зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а поблизу населеного пункту Тернове, що на Донеччині - 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика"”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, СММ ОБСЄ також зафіксувала вороже озброєння, яке розміщене без порушення ліній відведення, але за межами визначених місць зберігання. Так, 19 жовтня, на основі доступних даних повітряного спостереження, біля Круглика, виявлено 26 танків (невстановленого типу), біля населеного пункту Мирне - 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 18 танків (невстановленого типу), 9 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка" та 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".

Крім того, біля населеного пункту Хрустальний виявлено 10 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б»" та 8 одиниць буксируваних гармат калібру 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б", а в районі населеного пункту Тернове виявлено 8 танків Т-72.