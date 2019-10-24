Окупанти двічі обстріляли з артилерії 122 калібру позиції ЗСУ під Водяним

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів: двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, стрілецької зброї та РПГ; двічі поблизу Пищевика та двічі неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Пісків і двічі неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів: чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів; двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів; неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У середу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.