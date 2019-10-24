Окупанти двічі обстріляли з артилерії 122 калібру позиції ЗСУ під Водяним

Окупанти двічі обстріляли з артилерії 122 калібру позиції ЗСУ під Водяним

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів: двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, стрілецької зброї та РПГ; двічі поблизу Пищевика та двічі неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Пісків і двічі неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів: чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів; двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів; неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У середу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. 

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

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Обидва обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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