Ексбойовик "ЛНР" дав важливі свідчення про російські злочини на Донбасі

Бойовик, виведений Службою безпеки України з тимчасово окупованої території, надав свідчення про злочини терористичної організації “ЛНР”.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Завдяки спеціальній операції Служба безпеки України вивела на підконтрольну Україні територію колишнього бойовика незаконних збройних формувань. Чоловік надав органам слідства та оперативним підрозділам інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації “ЛНР”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники СБУ, у 2017 році мешканець Луганська через фінансові труднощі вступив до танкового підрозділу так званої “4-ї ОМБр 2 АК “Народної міліції ЛНР”. Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись у фейкових ідеях “молодої республіки”, він невдовзі пішов від бойовиків. Чоловік певний час залишався на тимчасово окупованій території.

Зазначається, що згодом колишній бойовик виявив готовність залишити ОРЛО та надати українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої країни та наявність російської військової техніки.

Співробітники СБУ провели ретельну перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Він також надав слідству важливу інформацію про російську агресію проти нашої держави. За рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.