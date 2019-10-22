Бойовики "ДНР" заявили про засудження журналіста Асєєва до 15 років в’язниці
Про це повідомляє у вівторок Радіо Свобода.
В угрупованні "ДНР" стверджують, що Асєєв засуджений за кількома "статтями" – "організація екстремістської організації", "шпигунство", "підбурювання до шпигунства", "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності".
"Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Вирок вступив в законну силу", – йдеться в повідомленнях на сайтах бойовиків.
Українська влада поки не коментувала повідомлення бойовиків про "вирок" журналістові.
Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.