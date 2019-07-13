Ув’язнення українських журналістів є лише частиною злочинів РФ — Джапарова

Ув’язнення українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка, Станіслава Асєєва є лише частиною злочинів РФ проти України.

На цьому наголосила перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова під час виступу з національною заявою на Міжнародній конференції з питань свободи медіа (Global Conference for Media Freedom), що проходила у Лондоні 10-12 липня.

“Найбільшим викликом для України є повна відсутність свободи слова на українських територіях, які тимчасово окуповані. Політичні переслідування, напади та обшуки журналістів та редакцій, ув’язнення та тортури, заангажовані суди та безпідставні терміни за політичну позицію призвели до повного згортання свободи слова та вираження. Відомі світу кейси ув’язнених українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка, Станіслава Асєєва лише частина злочинів РФ проти громадян України”, - наголосила Еміне Джапарова.

Вона підкреслила, що десятки ЗМІ перетворились на переселенців, або змушені були зупинити своє існування. Деякі з них сьогодні отримують державне фінансування, як, наприклад телеканал АТР.

За словами Джапарової, в АРК та м. Севастополі, а також частинах Донецької та Луганської областей відразу після окупації повністю була відключена національна система ТБ та радіомовлення. Натомість збудована інша - незаконна. Тільки в Криму Росія незаконно використовує більш ніж 500 частот для ТБ та радіо. Українські онлайн ЗМІ блокуються, сигнал українських ЗМІ з контрольованих частин України глушиться окупантом, заборонено ввозити друковану періодичну пресу, введена тотальна цензура.

“Саме тому Україна продовжує розбудову необхідної інфраструктури з метою створення інформаційної альтернативи на окупованих територіях. Це зведення нових веж, прорахунок нових радіо та ТБ частот, аби мешканці окупованих територій могли отримувати сигнал українських ЗМІ”, - сказала перший заступник міністра інформаційної політики України.

Вона також підкреслила, що відсутність безкарності та адекватної міжнародної реакції на порушення свободи слова РФ на тимчасово окупованих територіях призводить до породження низки ще більш безкарних дій.

“Тому Україна закликає міжнародне співтовариство до більш активних дій щодо захисту свободи слова на окупованих територіях України. Ми вітаємо ініціативу щодо створення Контактної групи зі свободи ЗМІ (Media Freedom Contact Group). Увага в рамках роботи цієї міжнародної платформи наслідкам окупації в сфері згортання всіх форм свободи в Криму та на Донбасі слугуватиме цілям демократії та свободи у світі.”

Еміне Джапарова також нагадала, що Україна поділяє та захищає цінність свободи слова як одну з ключових передумов існування демократичного суспільства.

Україна дотримується своїх міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав і свобод громадян України, серед яких вагомим є незалежність ЗМІ від державної цензури та захист права на професію журналіста. Створення незалежного суспільного мовлення в Україні, коли держава фінансує, але не втручається в редакційну політику - найкращий тому приклад, наголосила представник МІП.