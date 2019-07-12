Джапарова засуджує "вояжі" українських політиків до Москви

Перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова засуджує поїздки українських політиків для "переговорів" з керівництвом Російської Федерації.

Про це вона написала у Facebook.

"Відчуття наче "каменіють", коли бачиш, як у світі з помпою повертають РФ делегацію до ПАРЄ, будують Північний потік-2, тиснуть руку Путіну на світових самітах, а деякі навіть танцюють танці та мило піднімають келих. Цим "каменем" хочеться "вдарити" тих (не) українців, які ідуть до Мєдвєдєва (Путіна) та ведуть перемовини про те, як далі продаватимуть за безцінь Україну. Ці відчуття, через які я та сотні інших 5 років вкладали в 24/7 роботу на державу погрожують люструвати", - написала Джапарова.

Вона зазначила, що відчуває біль за те, що росіяни переслідують кримських татар, десятками "пакують" їх за небайдужість та позицію. "Тих, хто вийшов на мітинг, аби підтримати тих, кого судять бутафорські та ручні суди, виконуючи запит Кремля. Тут кримських татар хочуть видати за "екстремістів та терористів", українців за "фашистів та карателів", так само, як колись кримських татар затаврували "зрадниками Батьківщини"... без підстав. П’ятдесят кримських татар вчора затримали в Москві. Говорила про ці затримання в Лондоні", - нагадала представниця МІП.

Вона обурена звісткою про вбивство Фахрі Мустафаєва, батько якого був членом Курултаю кримських татар. Це стало шоком для всього народу. "Таке саме відчуття було коли знайшли закатоване тіло Решата Аметова. Аллах рахмет эйлесын. Таке саме відчуття, коли згадуємо Ервіна Ібрагімова, якого кілька років назад викрали та ми досі не знаємо, де він. Разом з ним невідома доля ще кількох десятків кримських татар. Деяких знала особисто", - додала Джапарова.

Вона вважає, що нині Україна переживає складний час, але на шляху до незалежності він незворотній. "Бажаю всім тим, хто відчуває те саме — сил до руху вперед задля вільної та цілісної України", - додала перший заступник міністра.

Як повідомлялося, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і голова партії, народний депутат України Юрій Бойко їздили в Росію 22 березня і 7 червня, де зустрічалися з Медведєвим і главою Газпрому Олексієм Міллером.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) ККУ, в межах якого досліджуються обставини візиту в Москву Медведчука та Бойко.

10 липня Медведчук і Бойко знову здійснили поїздку в Москву для зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.