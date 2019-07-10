Медведчук і Бойко провели у Москві чергові "переговори" з Медведєвим

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і голова партії, народний депутат України Юрій Бойко знову здійснили поїздку в Москву для зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Про це йдеться в повідомленні ТАСС.

"Говорити ми готові на будь-які теми з урахуванням того, що останнім часом був дефіцит спілкування", - сказав Медведєв.

За його словами, попередня зустріч в період президентської кампанії в Україні з Медведчуком і Бойко була "дуже продуктивною". "Мені здається, ми обговорили теми, які важливі і для Росії, і для України, для величезної кількості людей, включаючи відновлення нормального економічного співробітництва, повноцінного гуманітарного діалогу і вирішення цілої низки нагальних завдань. Я вже не кажу про такі найважливіші теми, як світ і рішення тих проблем, які зараз існують у вашій країні", - заявив глава російського уряду.

Зазначається, що на зустрічі були присутні повпред РФ в Тристоронньої контактній групі Борис Гризлов, віцеспікер російського парламенту Олександр Жуков, а також член президії генради "Єдиної Росії" Сергій Невєров.

Крім того, на зустрічі були народні депутати України Вадим Рабінович і Тарас Козак.

Як повідомлялося, Бойко і Медведчук їздили в Росію 22 березня і 7 червня, де зустрічалися з Медведєвим і главою Газпрому Олексієм Міллером.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) ККУ, в межах якого досліджуються обставини візиту в Москву Медведчука та Бойко.