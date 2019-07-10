Зеленський: Не дамо монополізувати українське ТБ таким людям, як Медведчук

Президент Володимир Зеленський заявив, що монополізація телевізійного простору, особливо людьми з проросійськими поглядами, неприпустима під час війни.

Про це він сказав у Борисполі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", - відповів Зеленський на запитання про телеканал NewsOne, який нещодавно мав намір провести телеміст з одним із російських телеканалів.

Він також додав: "Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення".

Водночас глава держави висловив сподівання, що вказана проблема буде врегульована на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

"Жодних інформаційних монополій у нас не буде", - пообіцяв президент.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Національна рада телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.