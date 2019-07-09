На власників NewsOne завели справу через можливе фінансування тероризму - Луценко

Рада національної безпеки і оборони України має всі підстави для прийняття рішення про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Про таке заявив на пресконференції генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко.

За його словами, після анонсів так званого прямого мосту між підсанкційним за рішенням РНБО російським державним телеканалом та NewsOne був порушений додатковий епізод про готування до державної зради. "Те, що цей прямий міст скасували, не несе жодних юридичних змін до власне розслідування цієї справи, яка була зареєстрована вчора в Генеральній прокуратурі, і досудове слідство буде здійснювати Служба безпеки України", - сказав він.

Окрім цього, за його словами, вбачається ймовірність фінансування тероризму. "За даними, які були здобуті СБУ і ГПУ, посадові особи кіпрських офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовлення, є одні й ті самі люди. Дві особи одночасно є директорами "офшорок" українського телеканалу і "офшорки", на якій числиться російський банк, котрий має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації, а відтак і причетні до ведення агресивної війни на території України. У цьому зв'язку також зареєстроване кримінальне провадження про фінансування тероризму. І СБУ буде встановлювати цей факт", - сказав Луценко.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано.

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За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

9 липня у Києві перед будівлею Національної ради з питань телебачення і радіомовлення проходила акція з вимогою скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.