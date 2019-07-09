Нацрада призначила позапланову перевірку NewsОne

Нацрада телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за проєкт рішення про проведення позапланової перевірки каналу NewsОne члени Нацради проголосували одноголосно.

“Ми ініціюємо перевірку за статтями закону, за якими ми вже призначали цій компанії. Це означає, що якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі у відношенні окремих груп українського суспільства, де їх неодноразово учасники передач називають “фашистами”, це вже буде друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії”, - підкреслив член Нацради Сергій Костинський.

Водночас він зазначив, що, на жаль, на сьогодні закон визначає дуже складну процедуру застосування будь-яких санкцій. Звернення до суду передбачає, що впродовж року телеканал може кілька разів порушувати одну й ту саму статтю закону і закон дозволяє це робити, зауважив член Нацради.

“Тобто, закон не дозволяє Національній раді оперативно анульовувати ліцензію. Навіть сама процедура анулювання ліцензії відбувається через суд. Ми готові пройти через цю процедуру. Саме тому проєкт рішення включає не тільки ті факти, які були зафіксовані попередньо, а й ті, що були зафіксовані 8 липня під час анонсів цього так званого телемосту, під час яких українців неодноразово називали “фашистами””, - сказав Костинський

За його словами, це неприпустимо, і прийшов час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють інформаційно-психологічні операції проти Української держави, українського суспільства.

"Тому я буду просити колег підтримати цей проєкт рішення для того, щоб ми могли провести цю перевірку і застосувати жорсткі санкції по відношенню до телеканалу, який під час війни на Сході України, окупації Криму, змушує нас до діалогу з окупантом, який навіть і не думає піти з наших територій", - наголосив член Нацради.

Він додав, що "такого цинічного підходу не було під час жодної війни" і діалог може бути розпочатий тільки тоді, коли агресор вийде з території, яку він окупував.

"Національна рада має задіяти всі можливості для того, щоб зробити неможливими такі операції проти української державності", - сказав Костинський.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

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В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

9 липня у Києві перед будівлею Національної ради з питань телебачення і радіомовлення проходила акція з вимогою скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.