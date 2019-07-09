Під Нацрадою активісти вимагають відібрати ліцензію у NewsOne

У Києві перед будівлею Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, де має розпочатися позачергове засідання, проходить акція з вимогою скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акції зібралися близько 200 активістів, серед них представники "Національного корпусу", "Національні дружини".

Акція під Нацрадою / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Один із активістів тримає плакат з написом "NewsOne загроза національній безпеці". Акція проходить без партійної символіки та прапорів. Кілька активістів запалили фаєри перед будівлею Нацради.

Активісти зазначили, що частина мітингувальників планує піти на саме засідання Нацради.

"Мета сьогоднішньої акції - вимагати від Нацради скасувати ліцензію на трансляцію каналу NewsOne, оскільки вони хотіли провести телеміст з каналом "Росія", який заборонений в Україні, що є прямим порушенням закону. Також NewsOne вже мав попередження від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, тобто він вже має численні порушення і продовжує вести російську пропаганду", - сказав громадський активіст Олександр Іванов.

За його словами, Нацрада має всі повноваження для позбавлення каналу ліцензії.

"Я сподіваюся на позитивне рішення для нас. Якщо рішення позитивного не буде, то протести триватимуть", - зазначив він.

Наразі проходить засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення через ситуацію з анонсованим телемостом між українським та одним з російських телеканалів.

Перед будівлею Нацради забезпечують громадський порядок у посиленому режимі співробітники Національної поліції та бійці Нацгвардії, на місці працює також поліція діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що телеміст скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.