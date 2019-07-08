Димові шашки та вибухи: під NewsOne - акція протесту

У Києві під будівлею телеканалу NewsOne на вулиці Польовій зібралися активісти, щоб висловити свою позицію щодо неприпустимості телемосту з російським телеканалом "Росія 24".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поки що на акцію протесту прибули близько 200 учасників, але люди продовжують збиратися. Дехто з них тримає у руках плакати із написами “Телеміст - Путіну під хвіст”, “Телемост - вокзал - Россия”, “Стоп пропаганда”. Є активісти, які палять димові шашки. Учасники також обіцяють у вівторок, 9 липня, об 11 годині провести акція протесту під Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

Правопорядок перед будівлею забезпечують у посиленому режимі співробітники Національної поліції та бійці Нацгвардії.

Водночас ведучий телеканалу NewsOnе Віталій Дикий у прямому ефірі заявив, що у студії чути звуки вибухів, тому журналісти почувають себе у небезпеці. “Це є причина для серйозної напруги та роздумів”, - сказав він.

Ведучий пообіцяв інформувати телеглядачів про ситуацію.

Акція під NewsOne Фото: Геннадій Мінченко/Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, напередодні російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne мали бути стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Водночас Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

Президент Володимир Зеленський назвав телеміст "дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами, мета якого - вкотре поділити українців на два табори".

Згодом NewsOne заявив, що “перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії” скасовано.

Своєю чергою в Генеральній прокуратурі повідомили, що через наміри провести телеміст викликали на допит власника NewsOne, а також ведучого. Окрім того, ГПУ готує подання до суду про арешт активів. Відомство розцінює дії NewsOne як замах на скоєння державної зради.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne) з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.