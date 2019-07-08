Луценко знайшов зв’язок між NewsOne і російським банком

У телеканалу NewsOne і російського ПАТ "Промсвязьбанк", що обслуговує державне оборонне замовлення Росії, — один керівник бенефіціарних компаній-власників.

Таку інформацію здобули Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, повідомив 8 липня у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"СБУ та ГПУ здобуто інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних компаній — бенефіціарних власників українського телеканалу “Ньюз Ван” та російського ПАТ “Промсвязьбанк”, який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора", - написав Луценко.

Він наголосив, що цієї інформації достатньо для скликання засідання Ради національної безпеки і оборони України і введення санкцій "проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу".

Генпрокурор зазначив, що санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne мали стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження стосовно запланованого телемосту між українським та одним з російських телеканалів за статтею "закінчений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.