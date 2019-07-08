Телеміст: СБУ розслідує справу за статтею “замах на держзраду”

Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження стосовно запланованого телемосту між українським та одним з російських телеканалів за статтею "закінчений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Генеральною прокуратурою України з цього приводу 08.07.2019 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК України (закінчений замах на державну зраду). Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ", - повідомила вона.

Сарган зазначила, що у рамках кримінального провадження, яке розслідується ГСУ СБУ за фактами державної зради, готування до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших збройних формувань в особливий період та фінансування тероризму за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 КК України встановлено новий епізод замаху на державну зраду у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

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Речниця генпрокурора нагадала, що до телеканалу «Россия 1», який входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 застосовано санкції.

"Проведення телемосту є порушенням чинного законодавства України та інформаційною підтримкою країни-агресора щодо окупації Криму та територій Донбасу", - підкреслила Сарган.

За її словами, зазначені дії підпадають під ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), та карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Слідчим ГСУ СБУ процесуальним керівником надано доручення щодо допиту власника телеканалу «NewsOne» Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, повідомила речниця генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne, повідомив, що “перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії” скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.