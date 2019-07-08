Власника NewsOne та ведучого кличуть на допит через телеміст

Власника NewsOne та ведучого кличуть на допит через телеміст

Укрінформ
ГПУ зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України у зв'язку з повідомленнями про наміри провести телеміст з одним з російських телеканалів.

Про це повідомив генпрокурор Юорій Луценко у Facebook.

"У зв‘язку з намірами провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України. Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс- викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

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В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne, повідомив, що “перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії” скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.

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