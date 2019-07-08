Власника NewsOne та ведучого кличуть на допит через телеміст

ГПУ зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України у зв'язку з повідомленнями про наміри провести телеміст з одним з російських телеканалів.

Про це повідомив генпрокурор Юорій Луценко у Facebook.

"У зв‘язку з намірами провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України. Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс- викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne, повідомив, що “перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії” скасовано.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.