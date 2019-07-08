Рада може заборонити телемости з Росією — Парубій

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підготує законопроєкт, який унеможливить проведення телемосту між телеканалом NewsOne і "Россия 24".

Про це повідомив Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовились з комітетом з питань свободи слова, що буде підготовлений законопроєкт, який унеможливить проведення телемосту між Україною і країною-агресором Росією", - розповів голова ВР.

Парубій сподівається, що в четвер, коли має бути розглянутий цей проєкт, всі народні депутати будуть на своїх місцях у сесійній залі парламенту.

"Цим законопроєктом, який внесли народні депутати України, — це переважно ініціатива від команди "Європейської солідарності", - вона передбачає, фактично, продовження тієї законодавчої логіки, щоб усі ті, хто заперечує російську агресію, хто заперечує окупацію української території публічно, повинні нести кримінальну відповідальність. Вони, фактично, є інформаційними агентами країни-агресора Росії. І це має бути не просто загальносуспільний осуд, має бути кримінальна відповідальність, щоб таких прецедентів як ефір, який планується із забороненим в Україні каналом, не могло мати місце в Україні", - зазначив Парубій.

Спікер сподівається, що комітет прийме рішення і Рада цього тижня зможе перейти до розгляду цього законопроєкту, бо він має визначатися як невідкладний і є важливим для "відбиття інформаційних атак і Російської Федерації, і п'ятої колони".

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

У СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і "112 Україна" включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Згодом телеканал NewsОne заявив, що скасовує проведення телемосту.