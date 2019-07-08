NewsOne скасував телеміст із "Росія 24"

Про це йдеться в заяві на сайті українського телеканалу.

«Телеканал NewsOne повідомляє про скасування телемарафону «Треба поговорити». Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, призвела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була розпочата масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора - і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких», - стверджує телеканал.

Як заявляють в NewsOne, «телеканал планував організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії».

«Телеканал NewsOne повідомляє про те, що в зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Треба поговорити». Ми хочемо, щоб в Україну прийшов мир, але є сили, що представляють партію війни, яким це вкрай невигідно», - стверджується в заяві телеканалу.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував, телеміст під назвою «Треба поговорити» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Росія 24». Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку «Росія 24» - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст «Треба поговорити» дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

За даними сайту «Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» і ZIK.

В СБУ зазначили, що телеканали NewsOne і «112 Україна» включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.