"Надо поговорить": Зеленський відреагував на телеміст

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента у Facebook.

""Надо поговорить?" Згоден, давайте поговоримо! Спочатку, дорогі українці, з вами. Ви розумні люди і повинні на мить відключити емоції і трішки включити голови. Анонсований телеміст — це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого — знову поділити нас, нас із вами усіх українців на два табори”, - підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що одному із цих “таборів” політики розкажуть, що “давайте поговорим, надо забывать обиды, ми же братские народи”, подумаєшь, тысячи погибших наших ребят”, “хватить терпеть эту хунту, выбирай нас на парламентских выборах”.

Другий “табір”, на думку глави держави, інші політики закличуть обуриться і, “прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори”. При цьому він зауважив, що якщо хтось почне громити і палити телеканал, то створять “прекрасну картинку” для російського телебачення.

“А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти: “Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят! Так, можеть быть, пора снимать санкции?!”, - додав Президент.

Зеленський закликав українців зберігати спокій та не піддаватися на провокації й пообіцяв “відповідну реакцію” задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України.

“Окремо хочу звернутися до українських журналістів, особливо до журналістів цих каналів: Хтось купив канали, але не вас, ви не власність, ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича, ви - черверта влада, ви теж слуги народу”, - наголосив Президент.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Надо поговорить" 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки та оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами. “Нацкорпус” заявив, що дає Зеленському добу на адекватну відповідь “на інформаційний шабаш”, який Кремль готує у Києві. В іншому випадку, за словами лідера партії Андрія Білецького, відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки".

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

В СБУ наголосили, що телеканали NewsOne та "112 Україна" включені у санкційний список постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.