“Не телеміст, а телеміна!”: Вакарчук і активісти “Голосу” пікетують NewsOne

Мітингувальники зазначають, що з країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти.

На акцію приїхав і лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук.

Правопорядок підтримують до десятка правоохоронців. Ситуація спокійна.

Ніхто з представників телеканалу наразі до активістів не виходив.

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Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський "Россия 24" проведуть телеміст під назвою "Надо поговорить". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом "Россия 24".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк назвав анонсований російською пропагандою телеміст між каналами NewsOne та "Росія 24" дешевою маніпуляцією.

Раніше партія “Голос” оприлюднила свою заяву проти проведення телемосту, назвавши його загрозою національній безпеці.

“Голос” звернувся також до РНБО, СБУ та до Президента України із закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу “Новини”, спрямованим на підрив національного суверенітету України.

У партії “Голос” також зазначили, що її представники не беруть участі у телепрограмах каналів, які належать до холдингу “Новини”, та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій. Однодумці Вакарчука закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі.