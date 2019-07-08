Націоналісти вимагають від Зеленського реакції на телеміст з Росією

Українські націоналісти закликають Президента України Володимира Зеленського упродовж доби відреагувати на анонсований телеміст між російським та українським телеканалами "Россия 24" і NewsOne.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому народним депутатом, лідером Національного корпусу Андрієм Білецьким у Telegram.

"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни", - заявив він.

Інакше, за словами Білецького, відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки".

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" анонсував, що 12 липня о 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом) український телеканал NewsOne і російський "Россия 24" проведуть телеміст під назвою "Надо поговорить". Ведучими від NewsOne мають стати Василь Голованов та Олена Кирик, а з боку "Россия 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов. Орієнтована тривалість телемосту становитиме дві години.

За даними сайту "Ефірне телебачення і радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТзОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука – народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" та ZIK.

Ряд українських політичних сил розкритикували проведення телемосту, виступивши з відповідними заявами.